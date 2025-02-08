Выставка рисунков ´Безопасное детство´.

Прививать основы безопасной жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста. В нашем детском саду в рамках ´Недели безопасности´ была проведена большая работа с воспитанниками об ответственном и осторожном поведении на улице и дома.
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