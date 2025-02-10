Россиянам объяснили, почему не стоит брать собак из приюта

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Идеальный возраст собаки, которую рекомендуют брать в качестве домашнего питомца, приходится на период его активной социализации, это примерно от двух до четырех месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии