На Москву в нескольких районах вылилось около половины месячной нормы дождей

Примерно половина месячной нормы осадков вылилась в отдельных районах на Москву в минувшую пятницу. Из-за сильного ветра были зафиксированы случаи падения деревьев, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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