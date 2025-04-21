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Политика как она есть

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Актриса Анна Хилькевич призналась, что прогнала 50 нянь

Актриса Анна Хилькевич призналась, что прогнала 50 нянь

Актриса Анна Хилькевич «выгнала» около 50 потенциальных нянь. Об этом сообщает сайт «7 дней.ru». «Я могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят оттуда», — цитирует издание звезду «Универа».

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