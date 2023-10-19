Илон Маск начал рассматривать блокировку соцсети X для Евросоюза

Требования вступившего в силу европейского закона о цифровых услугах (DSA) вынудили Илона Маска рассматривать способы сделать приложение соцсети Х недоступным для европейских пользователей, сообщает 19 октября Business Insider.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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