Что ж ты, Дуров, сдал назад? Как французским властям удалось расколоть создателя Telegram

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Никто его не расколол, потому как у него последователей много в этой цепочке, один он всё не решает!))
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15 час.
S
Sobering
Дуров всего лишь фронтмен. Это не его разработка, а его брата. Под словам &quot;сдать&quot; подразумевается лишь номер трубы и IP, что сдается всеми всегда при запросах служб. А вот содержание в секретных чатах так и будет никому неизвестным, как и ауди видео разговор из за генерируемого кода между двумя аппаратами. Вот что в облаке на сервере осталось лежать - это всегда можно выяснить. Глупый автор, глупые думальщики.
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7 час.

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