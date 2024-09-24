Что ж ты, Дуров, сдал назад? Как французским властям удалось расколоть создателя Telegram

Никто его не расколол, потому как у него последователей много в этой цепочке, один он всё не решает!))

S

Sobering

Дуров всего лишь фронтмен. Это не его разработка, а его брата. Под словам "сдать" подразумевается лишь номер трубы и IP, что сдается всеми всегда при запросах служб. А вот содержание в секретных чатах так и будет никому неизвестным, как и ауди видео разговор из за генерируемого кода между двумя аппаратами. Вот что в облаке на сервере осталось лежать - это всегда можно выяснить. Глупый автор, глупые думальщики.