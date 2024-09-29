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«Краснодар» обыграл «Зенит», а «Локо» – «Спартак», покер Палмера, «Барса» уступила «Осасуне», отстранение фигуристов продлено, 1-й гол Дзюбы за «Акрон», Кузнецов выбыл на 2 месяца и другие новости

1. «Краснодар» вырвал победу у «Зенита» в 10-м туре Мир РПЛ – 2:0! Кордоба забил на 88-й после ошибки Караваева, Смолов – на 94-й.

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