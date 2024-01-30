«Пусть так и будет», — Барановская заявила о рождении 4 ребенка. От кого?

Любимица российского зрителя, телеведущая Юлия Барановская, не любит впускать своих поклонников в частную жизнь, поэтому услышать от нее какие-либо комментарии относительно романов или планов на будущее, практически невозможно.
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