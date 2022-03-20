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Петербуржец потребовал один квадриллион рублей у IKEA

Петербуржец потребовал один квадриллион рублей у IKEA

Похоже, что в России набирают популярность странные судебные иски, которые раньше были в тренде на западе – вроде иска к Макдоналдс за слишком горячий кофе или иск к банку за плохое обслуживание от одного американца, который превышает ВВП Земли.

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