КВАДРАТУРА КРУГА А вообще-то Китаю сейчас нужно что-то делать со своими банками. На сегодняшний день американцам удалось прогнуть китайские банки и заставить их не проводить платежи в Россию.
Наезд Блинкена на Китай испугал китайские банки
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Михалыч
Сейчас нам нельзя дрогнуть или просто отделаться угрозами - ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ЖЕСТКО! Иначе каюк.
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11 час.
Аршак Меликджанян
пока мы не будем отвечать пиндосам и иже с ним на каждый их чих в наш адрес, всё так и будет продолжатся по наклонной, всё хуже и хуже, быть мальчиком для битья это.............................. остальное только ............................
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10 час.
Алексей Сафронов
Глупо показывать пальцем в сторону Китая об "испуге банков"! Лучше бы посмотреть на действия Эльвиры Наеббулиной, которая совершенно открыто плюёт на интересы России. Получается, что более коварный враг чем пиндостан, когда публично заявляет о вреде более интенсивного развития экономики государства. Самое неприятное в том, что Путин её поддерживает и в который раз назначает на эту стратегически важную должность. Глядя на подобное банковское свинство в России, китайские банки во все не должны быть более патриотичными чем наш ЦБ.
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10 час.
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