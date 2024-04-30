Наезд Блинкена на Китай испугал китайские банки

пока мы не будем отвечать пиндосам и иже с ним на каждый их чих в наш адрес, всё так и будет продолжатся по наклонной, всё хуже и хуже, быть мальчиком для битья это.............................. остальное только ............................

Алексей Сафронов

Глупо показывать пальцем в сторону Китая об "испуге банков"! Лучше бы посмотреть на действия Эльвиры Наеббулиной, которая совершенно открыто плюёт на интересы России. Получается, что более коварный враг чем пиндостан, когда публично заявляет о вреде более интенсивного развития экономики государства. Самое неприятное в том, что Путин её поддерживает и в который раз назначает на эту стратегически важную должность. Глядя на подобное банковское свинство в России, китайские банки во все не должны быть более патриотичными чем наш ЦБ.