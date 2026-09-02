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16-летний школьник погиб на Урале, нанюхавшись газа

16-летний школьник погиб на Урале, нанюхавшись газа

В Карпинске 1 сентября погиб 16-летний подросток. По предварительной информации, он надышался парами газа.

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