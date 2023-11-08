Washington Post: разногласия Зеленского и Залужного «выплеснулись наружу»

Глубокие внутренние разногласия на Украине стали испытанием для Владимира Зеленского и других властей в Киеве на фоне многих месяцев тяжёлых потерь в застопорившемся контрнаступлении ВСУ, пишет The Washington Post.
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