Парадная коробка фронтовиков с боевыми наградами на репетиции Парада Победы в Москве.
Фронтовики на параде
Комментарии
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Сергей Рубцов
Браво нашим ребятам - освободителям!!!!!!
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13 час.
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Парадная коробка фронтовиков с боевыми наградами на репетиции Парада Победы в Москве.
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