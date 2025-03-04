Интересное заявление Лаврова

леонид рыбаков ЛАВРОВ ЭТО НЕ ПРАВДА ОНИ ДО СИХ ПОР ЧТУТ КОРОЛЕВСТВО АНГЛИЙСКОЕ И РАБОТАЮТ В УНИСОН ....ИНОГДА СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО США ЭТО ДУБИНКА АНГЛИЙСКАЯ

юф юра федулов Заявление как реверанс в адрес Трампа...А сколько военных конфликтов спровоцировали США - это не считается?