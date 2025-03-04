Театр абсурда
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Театр абсурда

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Интересное заявление Лаврова

Интересное заявление Лаврова

Очень интересное заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что за последние пять веков именно Европа была местом для подстрекательства и зарождения войн, а США этого не делали.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ЛАВРОВ ЭТО НЕ ПРАВДА ОНИ ДО СИХ ПОР ЧТУТ КОРОЛЕВСТВО АНГЛИЙСКОЕ И РАБОТАЮТ В УНИСОН ....ИНОГДА СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО США ЭТО ДУБИНКА АНГЛИЙСКАЯ
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9 час.
юф
юра федулов
Заявление как реверанс в адрес Трампа...А сколько военных конфликтов спровоцировали США - это не считается?
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7 час.
Леонид Руси
А евросоюз... это уже объединение, сила, направленного действия... А вектор Гейропы всегда агрессивный. Именно Гейропку всегда называли варварами со времйн Рима. Наглия всеми воспринимается как воинственный агрессор, бандит и хулиган. Короче, педерастам гейропы надоело скрывать свой хищнический нрав
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6 час.
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