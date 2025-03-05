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12-летний ребенок упал в канализационный люк с кипятком в Актау

12-летний ребенок упал в канализационный люк с кипятком в Актау

По данным медиков, состояние пострадавшего мальчика оценивается как тяжелое, передает inAktau.kz. Стало известно, что мальчик получил ожоги ног, упав в канализационный колодец, где находилась горячая вода с паром.

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