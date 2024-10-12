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Посмотрите на эти корзины. Можете ли вы поверить, что они сделаны 9000 лет назад? Но это так

Посмотрите на эти корзины. Можете ли вы поверить, что они сделаны 9000 лет назад? Но это так

﻿﻿Куэва-де-лос-Мурсилагас («Пещера летучих мышей») — пещера на юго-западе Испании, в 7 км от побережья Средиземного моря, глубиной 60 м и водонепроницаемая, поэтому влажность практически равна нулю.

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