Бывший топ-менеджер «Сибура» подал иск против Credit Suisse

Павел Малый подал в иск к люксембургскому и российскому филиалам швейцарского банка Credit Suisse с требованием вернуть заблокированные средства и выплатить проценты за пользование ими, по данным картотеки Арбитражного суда Москвы.
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