ВС РФ взяла под огневой контроль подходы к Клещеевке, карта боевых действий

Николай Титов

И что любопытно - тот факт, что во время войны информация так же является оружием, ну типа снарядов и конечно же ее применяют обе стороны, так вот данный факт конечно же имеет место и его не оспоришь, просто приходится принимать к сведению. И все таки успехи РФ, наши победы воспринимаются как более-менее достоверная информация, а вот вымыслы УК, их же на сквозь видно. Хотя бы по тому, что если их выдают на чистом Русском, вот ненавидят, давятся, кривятся, их от этого тошнит, но они все равно на чистом Русском рассказывают нам о своих победах. Несмотря на то, что раз на Русском, то какие уж там победы. Ну где то вот такие мысли приходят в голову, когда сводки читаю.