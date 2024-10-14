В России подешевели новые Suzuki Baleno

Японский автомобиль Suzuki Baleno за последние пару месяцев существенно подешевел. В конце лета его предлагали минимум за 2,45 млн рублей, а сегодня цены стартуют от 2,25 млн рублей, как сообщают «Автоновости дня».
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