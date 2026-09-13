МИД РФ обвинил Европу в поддержке русофобского режима в Киеве

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обвинил Европу в отказе искать мирные пути решения кризиса на Украине и стремлении к поддержке неонацистского русофобского режима в Киеве, в отличие от планов российского руководства, заявил он в интервью "Известиям".