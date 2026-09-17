Португальский агент оценил шансы, что Роналду может перейти в клуб РПЛ

Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, может ли форвард «Аль‑Насра» Криштиану Роналду выбрать клуб РПЛ для продолжения карьеры.
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