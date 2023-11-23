Билялетдинов объяснил шестое поражение «Ак Барса» в последних семи матчах собственной недоработкой

Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении «Ак Барса» от «Куньлуня». Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (0:1), признав, что последняя серия неудач является его личной недоработкой.
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