Билялетдинов объяснил шестое поражение «Ак Барса» в последних семи матчах собственной недоработкой

Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении «Ак Барса» от «Куньлуня». Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (0:1), признав, что последняя серия неудач является его личной недоработкой.