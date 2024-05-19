Отсрочная новость: ЦБ подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса

Власти определили параметры кредитных каникул для бизнеса. ЦБ уже обсудил их с предпринимателями, а в ближайшие две-три недели завершится дискуссия с Минэком и Минфином, сообщил «Известиям» глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.