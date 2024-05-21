Собянин рассказал о программе дней открытых дверей в колледжах Москвы

23 мая школьников научат правильно сервировать стол В столичных колледжах пройдут дни открытых дверей, в рамках которых школьники смогут познакомиться с более чем 170 различными профессиями и специальностями.
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