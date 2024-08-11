Ещё одна скверная новость пришла из приграничных регионов: табор цыган кинулся грабить опустевшие домах жителей Курской области.
Цыганский табор в Курской области грабил дома эвакуированных жителей
Комментарии
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Алекс Сэм
Отпустить туда &quot;Вагнеров&quot; отдохнуть, с оружием естественно.
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, цыгане.
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3 час.
ВАРЯГ РУС
А где наши "доблестные" полиционеры? Которые чётко знают когда организовать рейд на бабушек с дачным урожаем или на подвыпивших мужичков с рыбалки или бани. Спецназ, войска, пограничники, ВКС героически исправляют "ошибки" толстых и не очень генералов (которые ссат подать в отставку, не говорю о последнем поступке офицерской чести), а полиционеры и военная полиция ГДЕ?
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2 час.
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