Цыганский табор в Курской области грабил дома эвакуированных жителей

ВАРЯГ РУС

А где наши "доблестные" полиционеры? Которые чётко знают когда организовать рейд на бабушек с дачным урожаем или на подвыпивших мужичков с рыбалки или бани. Спецназ, войска, пограничники, ВКС героически исправляют "ошибки" толстых и не очень генералов (которые ссат подать в отставку, не говорю о последнем поступке офицерской чести), а полиционеры и военная полиция ГДЕ?