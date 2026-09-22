Врач Кондрахин разъяснил эффект и ограничения ледяных ванн для организма

Ледяные ванны способствуют обновлению организма, однако подходят не всем, сообщил врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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