Савва Морозов: почему главный капиталист России финансировал революционеров

В феврале 1905 года, в разгар первой русской революции, владелица Никольской мануфактуры Мария Фёдоровна Морозова отстранила от управления делом собственного сына — Савву Тимофеевича Морозова, одного из богатейших и влиятельнейших промышленников империи.
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