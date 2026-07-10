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Русская Семёрка

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Савва Морозов: почему главный капиталист России финансировал революционеров

В феврале 1905 года, в разгар первой русской революции, владелица Никольской мануфактуры Мария Фёдоровна Морозова отстранила от управления делом собственного сына — Савву Тимофеевича Морозова, одного из богатейших и влиятельнейших промышленников империи.

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