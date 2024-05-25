Рогозин: если прохвоста Столтенберга послушают, будет война с НАТО

Дмитрий Рогозин, российский сенатор, командир спецподразделения "Царские волки", заявил, что если сейчас западные страны и Украина будут слушать генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, "безответственного прохвоста", то уже будет полномасштабная война с НАТО.