Психологическая драма «Балет» Евгения Сангаджиева выйдет 18 мая

Второй трейлер с датой премьеры психологической драмы режиссера Евгения Сангаджиева появился в Сети. Сериал выйдет 18 мая на стриминговом сервисе Wink.
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