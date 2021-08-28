Донбасс Сегодня

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Британец из Кабула отказался покидать страну без своих 200 животных

Британец из Кабула отказался покидать страну без своих 200 животных

Бывший солдат Королевской морской пехоты Пен Фартинг создал в 2007 году первый официальный приют для животных Новзад, после того как сам спас собаку, попавшую на фронт.

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