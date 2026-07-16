В особой экономической зоне «Дубна» прошел деловой вечер для предпринимателей

Пятнадцатого июля в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» состоялся деловой вечер. Более ста представителей компаний-резидентов, руководителей предприятий и предпринимателей города собрались в новом ресторане «Резидент», который открылся на площадке ОЭЗ.
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