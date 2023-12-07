Россия переживет три «блицкрига» и полностью переродится

Военные действия на Украине для России вторичны, а первична – «война за независимость от Запада». Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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