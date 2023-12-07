Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 632 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    «Права человека универсальны», — написал дипломат."  - Они бы о этом вспоминали когда Ассанжа из дипмиссии с тучей по...МИД: Британия пот...
  • Sergiy Che
    Маша умеет даже уже не "троллить", а жёстко стебать!)))Захарова высказал...
  • Александр Ткаченко
    Значит у пи.до.ра.сов есть права, а у простых людей прав нет?МИД: Британия пот...

Россия переживет три «блицкрига» и полностью переродится

Россия переживет три «блицкрига» и полностью переродится

Военные действия на Украине для России вторичны, а первична – «война за независимость от Запада». Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх