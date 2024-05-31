«Формируют комплект документов». В Севастополе готовятся сдать водоотведение будущего культурного кластера

Мартыновский канализационный коллектор готовится к вводу в эксплуатацию. Для контроля качества и объема выполненных работ под председательством первого заместителя губернатора Севастополя Алексея Парикина проведено межведомственное совещание с участием директора Департамента капитального строительства Ивана Погодина, а также руководителя «Единой дирекции капитального строительства» Николая Почуева, главного инженера ГУПС «Водоканал» Игоря Затынайченко, подрядчика и сотрудников Управления федеральной целевой программы.