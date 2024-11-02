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«Период переворотов принесет много важных событий»: прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

«Период переворотов принесет много важных событий»: прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

Ноябрь пройдет под знаком Скорпиона. Этот знак зодиака называют самым неоднозначным и таинственным. Все из-за расположения планет, которые наполняют его сильными энергиями.

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