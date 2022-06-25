США заявили о создании механизма по тихоокеанскому партнерству с участием пяти стран

wikipedia.org/Matt H. Wade / CC BY-SA 3.0 Соединенные Штаты, Япония, Британия, Новая Зеландия и Австралия заключили новое соглашение по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP), сказано в опубликованном Белым домом заявлении.
wikipedia.org/Matt H. Wade / CC BY-SA 3.0 Соединенные Штаты, Япония, Британия, Новая Зеландия и Австралия заключили новое соглашение по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP), сказано в опубликованном Белым домом заявлении.
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