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ИА Регнум

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Мошенники стали выманивать данные под видом перерасчета пенсии

Мошенники стали выманивать данные под видом перерасчета пенсии

Мошенники начали рассылать от имени Социального фонда сообщения о перерасчете пенсии, чтобы получить банковские данные или доступ к учетной записи на «Госуслугах».

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