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Новый поворот нашумевшего дела: У Минобороны похитили военный комплекс на 700 млн рублей

Новый поворот нашумевшего дела: У Минобороны похитили военный комплекс на 700 млн рублей

Выяснилось, что фигуранты дела о краже зданий Министерства обороны в Балашихе похитили заодно и военный комплекс в Москве.

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