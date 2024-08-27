Новые подробности о Heroes of Might & Magic: Olden Era Вскоре после презентации Heroes of Might & Mag...

Новые подробности о Heroes of Might & Magic: Olden EraВскоре после презентации Heroes of Might & Magic: Olden Era на Gamescom 2024, разработчики из студии Unfrozen провели сессию ответов на вопросы, представив дополнительную информацию.
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