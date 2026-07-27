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Живая Кубань

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Правительство России разрешило временно производить топливо по устаревшим экологическим стандартам. Чем обернется для водителей возврат «старых» стандартов бензина?

Правительство России разрешило временно производить топливо по устаревшим экологическим стандартам. Чем обернется для водителей возврат «старых» стандартов бензина?

Правительство России разрешило временно производить топливо по устаревшим экологическим стандартам. Чем обернется для водителей возврат «старых» стандартов бензина?Чтобы стабилизировать обстановку с дефицитом топлива в регионах, правительство России временно разрешило нефтяным компаниям выпускать и продавать бензин по устаревшим экологическим нормам.

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