Правительство России разрешило временно производить топливо по устаревшим экологическим стандартам. Чем обернется для водителей возврат «старых» стандартов бензина?Чтобы стабилизировать обстановку с дефицитом топлива в регионах, правительство России временно разрешило нефтяным компаниям выпускать и продавать бензин по устаревшим экологическим нормам.