Сезонное питание по аюрведе: советы от доктора аюрведической клиники Kalari Rasayana

Как времена года и смена сезонов воздействуют на наше самочувствие, настроение и пищевые привычки, а также как адаптироваться под эти климатические изменения для того, чтобы оставаться в хорошей физической и психологической форме, – рассказывает Субхаш Марканде, аюрведический доктор группы отелей CGH Earth Wellness, Индия.