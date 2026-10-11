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Новости Брянска

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«Динамо» Брянск начинает матч с «Родиной-2»: составы

«Динамо» Брянск начинает матч с «Родиной-2»: составы

Матч пройдет на стадионе в Брянске, начало в 16:00. Приведены составы обеих команд.Футболисты брянского «Динамо» начинают матч 13-го тура Второй лиги (дивизион А, "золото") против московской «Родины-2».

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