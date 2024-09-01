В США назвали раздачу денег мигрантам «американской мечтой»

Понятие «американской мечты» превратилось у Демократической партии США в раздачу денег нелегальным мигрантам, следует из интервью бывшего спикера палаты представителей США демократа Нэнси Пелоси, данного 30 августа в подкасте Билла Махера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии