Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дело по алиментам футболиста Сафонова дошло до руководства ПСЖ

Дело по алиментам футболиста Сафонова дошло до руководства ПСЖ

Бывшая супруга одного из самых известных российских вратарей Матвея Сафонова обращалась к судебным приставам с просьбой ограничить выезд футболиста за пределы России из-за того, что он долгое время не платит по алиментам.

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