В Новосибирске отопление запустили в 40+ районах пяти ТЭЦ

В Новосибирске на завершающем этапе запуска отопления тепло получают жители центральной, юго-западной, восточной и юго-восточной частей города — от площади Карла Маркса до жилмассивов Челюскинский и Закаменский.
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