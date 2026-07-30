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Царьград

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Белорусский оппозиционер готовил в Польше убийство детей Тихановской руками украинцев

Белорусский оппозиционер готовил в Польше убийство детей Тихановской руками украинцев

Протасевич: теракт в Польше готовился против детей Тихановской.Белорусский МИД 23 июля передал временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне информацию о подготовке теракта на польской территории.

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