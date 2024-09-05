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«Шпион на русской станции»: глава МАГАТЭ признал атаки ВСУ на Курскую АЭС и отправился в Киев. Зачем?

«Шпион на русской станции»: глава МАГАТЭ признал атаки ВСУ на Курскую АЭС и отправился в Киев. Зачем?

Автор: Дмитрий Горин 1,8K прочтений Сегодня Если посмотреть со стороны на этого невысокого лохматого человечка с черными глазками, снующего по территории атомной станции, то можно решить, что это кто-то из технического персонала.

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