Полиция Петербурга поймала мошенников, которые незаконно захватили семь квартир в Кронштадте

Двое из них теперь за решеткой, а пятеро не могут покинуть город По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранители задержали мошенников, которые с 2014 по 2023 год обманом завладели семью квартирами в Кронштадте.
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