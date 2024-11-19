Какую выбрать АКБ — обычную или все-таки AGM? Вот пара подсказок

Лет 10–15 назад мы предполагали, что «простым» аккумуляторным батареям приходит конец. Такого мнения придерживались все производители: мол, их место займут батареи AGM, а интерес к прежним конструкциям иссякнет.
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