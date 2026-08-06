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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Акрона» на фоне 3 поражений подряд: «У команды есть точки роста, видим прогресс в игре. Принципы, которые тренеры имплементируют, отличаются от прошлого сезона»

Генеральный директор « Акрона » Константин Клюшев высказался на фоне поражения от «Ростова» (0:4) в матче группового этапа FONBET Кубка России.

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