Netflix впервые отправляет свой большой фильм в полноценный двухмесячный кинопрокат. Ради «Нарнии». Точнее — ради «Племянника чародея»: Грета Гервиг, постановщица «Барби», запускает новую киноверсию «Хроник Нарнии» не с самого знаменитого тома, а с книги-истока, где объясняется, откуда взялись платяной шкаф, Белая королева и сама Нарния.