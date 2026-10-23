Netflix впервые отправляет свой большой фильм в полноценный двухмесячный кинопрокат. Ради «Нарнии». Точнее — ради «Племянника чародея»: Грета Гервиг, постановщица «Барби», запускает новую киноверсию «Хроник Нарнии» не с самого знаменитого тома, а с книги-истока, где объясняется, откуда взялись платяной шкаф, Белая королева и сама Нарния.
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